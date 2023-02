Suspeito foi preso e levado para a sede da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:35

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam um homem em flagrante, na noite de quinta-feira (16), pelos crimes de lesão corporal, após agredir a companheira à marteladas. A vítima foi socorrida e recebeu os devidos cuidados médicos.

O suspeito foi capturado no bairro da Posse após monitoramento do setor de inteligência da corporação. Além da agressão, ele foi autuado também por ameaça e injúria contra a companheira e vias de fato contra o enteado.

Segundo os agentes, a vítima e seu filho foram até a especializada e narraram as agressões realizadas com um martelo, tendo parado a agressão em razão do seu filho.

Em diligências, os policiais foram até o endereço informado e conseguiram capturar o suspeito. Ele foi levado para a sede da especializada, onde foi autuado pelo crime cometido e depois encaminhado ao sistema prisional.