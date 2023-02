Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu ação de conscientização sobre IST's durante o Carnaval. - Divulgação

Publicado 19/02/2023 12:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu promoveu para este Carnaval uma ação de conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O evento ocorreu na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Os serviços oferecidos foram teste rápido de sífilis, hepatite B e C, HIV; teste de glicose; aferição de pressão arterial; distribuição de caderneta do idoso (a partir de 60 anos); distribuição de preservativos masculinos e femininos; orientação sobre alimentação saudável e orientação sobre saúde bucal.

Cerca de 420 pessoas foram atendidas e 7.500 preservativos distribuídos. A ideia principal foi estimular o uso do preservativo para quem já possui vida sexual ativa. A costureira Valéria Fátima, de 62 anos, que estava passando pelo calçadão, participou da ação e ressaltou a importância do evento.

“Estava passando e parei aqui para participar. Acho muito importante esses serviços para a população. Esse assunto precisa ser falado”, disse Valéria.

Todas as unidades de saúde realizam, de segunda à sexta-feira, de 8h as 17h, testes rápidos de sífilis, HIV e Hepatite B e C. O resultado sai na hora e não é necessário pedido médico nem marcação de consulta. Em caso positivo, a unidade encaminha para o tratamento necessário.