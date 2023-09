Homens foram flagrados roubando cabos de energia da rede ferroviária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 24/09/2023 09:31

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam três homens que estavam furtando cabos de energia da rede ferroviária, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os suspeitos foram surpreendidos próximos à estação que fica no Centro do município e com eles foram flagrados três rolos de fio de cobre, de aproximadamente 80 metros.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Doutor Luiz Guimarães, quando foram informados por funcionários da concessionária Supervia sobre o furto de cabos e seguiram até o local informado.

Chegando na região, conseguiram flagrar Leonardo Barbosa, Rodrigo Delfino da Silva Maia e Jackson Henrique dos Santos no momento em que fugiam com o material retirado da rede ferroviária.

Os homens receberam voz de prisão e foram levados para a 52º DP (Nova Iguaçu), onde foram autuados pelos crimes de furto e permaneceram presos na unidade.

O furto de cabos da rede de trens da Supervia vem sendo problema constante, com diversos episódios de paralisação da circulação dos trens, devidos aos roubos. Nesse ano, já houve episódios de ramais que ficaram paralisados por mais de oito horas por causa dos furtos.