Estudantes assistiram ao espetáculo com os personagens Disney no Teatro IguaçuDivulgação

Publicado 10/10/2023 16:33

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Nova Iguaçu levou cerca de 400 alunos com deficiência da rede municipal de educação para assistirem ao espetáculo “Magia sobre rodas - O show”. A peça é inspirada em grandes atrações dos estúdios Disney e levou ao palco personagens famosos, entre eles o casal de ratos mais famoso do mundo, Mickey e Minnie Mouse.

Aluna do Colégio Paul Harris, Rachel Rodrigues Pereira, 19 anos, foi ao teatro pela primeira vez. Ela se emocionou ao ver personagens como o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, Moana e Aladim.

“Foi um espetáculo muito bom, maravilhoso. Eu sou fã de todos e estou muito feliz por ter vindo. Meus olhos estão brilhando de felicidade”, disse.

A peça foi assistida por alunos com diferentes tipos de deficiência. Para que o espetáculo fosse inclusivo e acessível para todos, intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) da rede acompanharam os estudantes surdos, e uma professora de Braille fez a áudio descrição para os alunos cegos. Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) também auxiliaram os estudantes com deficiência.

“Esta foi a primeira vez que tive a oportunidade de fazer este trabalho de intérprete de um espetáculo teatral para os alunos da escola. Pude perceber a emoção nos olhos deles. Espero que haja mais eventos como este, para que haja essa acessibilidade para pessoas com deficiência”, disse Daniele Victorino de Moura, intérprete de Libras da Escola Municipal Monteiro Lobato.

Coordenadora do Núcleo Especializado em Atendimento Pedagógico (NEAP) de Nova Iguaçu, Celeste Morgado frisou a importância de ações como está na vida dos alunos.

“Muitos deles não têm a oportunidade de ir ao teatro. Certamente o dia de hoje ficará guardado para sempre na memória destes alunos”, disse.