Escola Municipal de Nova Iguaçu é destaque em boas práticas de alfabetizaçãoDivulgação

Publicado 21/11/2024 08:00

Nova Iguaçu - O Dia Nacional da Alfabetização, celebrado na última semana, destaca a importância de ler e escrever como ferramentas de transformação social. Na Escola Municipal Maria Eliondas dos Santos, uma das 148 da Prefeitura de Nova Iguaçu, essa missão tem dado um belo resultado.

Recentemente, a escola foi finalista regional em boas práticas de alfabetização, contribuindo para que Nova Iguaçu alcançasse o 1º lugar em iniciativas educacionais. Esse reconhecimento veio por meio do projeto “Eu Também Sou Por Mim”, que representou a escola no Concurso Estadual “Prêmio Magda Soares: transformando vidas pela leitura”. O projeto agora avança para a etapa estadual, após se destacar entre as escolas da Baixada Fluminense.

Segundo dados do IBGE, a taxa de alfabetização no Brasil atingiu 93% em 2022. No entanto, ainda existem 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não conseguem ler e escrever um bilhete simples. É frente a essa realidade que a Escola Maria Eliondas adota práticas inovadoras, como oficinas de leitura e atividades lúdicas que envolvem alunos e suas famílias no processo de aprendizagem.

A professora Fernanda Maria Sales Ramos, que liderou o projeto, explica: “Nosso objetivo era não só alfabetizar, mas também criar um ambiente onde as crianças se apaixonassem pela leitura. Trabalhamos para que elas se sentissem capazes de criar suas próprias histórias e expressar suas identidades”.

O projeto não apenas alcançou o primeiro lugar na etapa regional, mas também tem transformado vidas. “A ideia é que, ao desenvolverem suas habilidades de leitura e escrita, eles possam acreditar em seus sonhos e transformar suas realidades”, complementa Fernanda.

Clarice Ribeiro da Costa, diretora-geral da escola, destaca a dedicação contínua da equipe: “A nossa escola tem um perfil alfabetizador que é a nossa identidade. Tudo o que a criança aprende aqui, ela leva para a vida. É emocionante ver famílias reconhecendo esse trabalho, vivendo um sonho que não tiveram no passado. Nos dedicamos de corpo e alma para que a alfabetização aconteça de verdade e transforme vidas”.

A Secretária Municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, também celebrou o reconhecimento da escola. “A leitura e a escrita permitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes que impactam positivamente na vida escolar de cada aluno da rede municipal. Este prêmio representa o resultado das políticas públicas municipais de Nova Iguaçu desde a primeira infância na alfabetização”.

Para Gabriely Gomes de Sant’Ana, diretora-adjunta, cada sorriso ao ver uma criança lendo suas primeiras palavras é uma vitória: “A gente acredita que todos têm direito ao aprendizado e é isso que buscamos todos os dias: construir uma sociedade mais justa e letrada, onde todos saibam ler, escrever e se expressar”.

André Lucas Costa, de 6 anos, aluno do 1º ano, é um reflexo deste trabalho: “Quando estou em casa, gosto de ler histórias para o meu irmão. Eu conheço a história do canguru e tenho muitos livros em casa, como os da Turma da Mônica. Ler é muito importante”, disse ele com entusiasmo.