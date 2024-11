Unidade fornece treinamento e estímulo para o empreendedorismo feminino em Nova Iguaçu - Divulgação Renato Fonseca/PMNI

Publicado 26/11/2024 08:50

Nova Iguaçu – Recentemente foi celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, com o objetivo de homenagear e incentivar o papel das mulheres como donas de negócios. Em Nova Iguaçu, o Centro de Referência de Assistência Social Vila Iguassú, localizado no bairro Califórnia, tem como proposta justamente estimular o empreendedorismo, criando mecanismos para a geração de renda.

Inaugurado em junho, o CRAS Vila Iguassú, além de oferecer serviços socioassistenciais, também é voltado para a inclusão produtiva e conta com diversas oficinas para os usuários. Somente no primeiro trimestre de funcionamento, 24 oficinas foram finalizadas, capacitando cerca de 120 pessoas, sendo 80% mulheres. Entre elas está Magali Cardoso, 55 anos, que participou da oficina de culinária.

Casada há 29 anos com o comerciante João Márcio Vieira Cysneiros, 58, ela abriu mão do emprego para se dedicar às tarefas de casa, ao marido e à filha, Maria Eduarda Cardoso Cysneiros, 22. Com a jovem prestes a casar, Magali decidiu que era hora de ocupar seu tempo com outras atividades. Decidiu então se inscrever para a oficina de culinária e pôde lapidar seu talento na cozinha. Mais que um serviço de convivência, o CRAS Vila Iguassú ofereceu à Magali a oportunidade de empreender e desenvolver a independência financeira.

“Meu marido nunca deixou faltar nada em casa nem para mim. Tudo o que eu preciso, ele sempre me dá. Mas poder trabalhar e ganhar minha própria renda é libertador. Hoje posso ir à manicure fazer as unhas sem precisar pedir dinheiro a ele”, comemora Magali, que produz doces e salgados para venda, bolos, doces de festa, tortas, empadão, pudim, suspiro e donuts, e já tem encomendas para janeiro.

A oficina de culinária é ministrada pela oficineira Daniele Cavalcante. Segundo ela, o objetivo principal desta e das demais oficinas oferecidas pelo CRAS é ser um serviço de convivência que possa tirar pessoas ociosas de seus lares para que possam interagir entre si. Mas as consequências podem ir além disso. “A oficina ajuda no combate à ansiedade, desenvolve a autoestima e estimula o empreendedorismo”, conta Daniele.

Além da culinária, o CRAS capacita seus usuários em oficinas de biojoias, design de sobrancelhas e técnicas de trança, pintura em tecido, corte e costura, confecção de laços e tiaras, crochê, manicure, pedicure e depilação.

“Estas oficinas permitem que os participantes saiam do CRAS com uma profissão que lhes permitirá gerar renda para seus núcleos familiares”, garante Elaine Medeiros, secretária municipal de Assistência Social.

Para participar das oficinas, basta ir ao equipamento e se inscrever nas capacitações desejadas. O CRAS Vila Iguassú fica na Avenida Oscar Soares, no bairro Califórnia. O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.