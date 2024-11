Projeto aprovado na Câmara de Nova Iguaçu segue agora para sanção do Poder Executivo municipal - Divulgação/CMNI

Projeto aprovado na Câmara de Nova Iguaçu segue agora para sanção do Poder Executivo municipalDivulgação/CMNI

Publicado 21/11/2024 13:00

Nova Iguaçu - Os vereadores de Nova Iguaçu aprovaram, na última semana, o Programa de Acompanhamento Integral para Alunos com o Transtorno Opositivo Desafiador – TOD, na rede municipal de educação. De autoria do vereador Vaguinho Neguinho, o projeto de lei consiste no apoio educacional e terapêutico para o desenvolvimento das atividades escolares, propiciando o acesso ao ensino de forma equânime e inclusiva.



“As crianças com transtorno desafiador opositivo são teimosas, difíceis, desobedientes e irritáveis, sem ser fisicamente agressivas e não violarem os direitos alheios. Elas precisam de cuidados especiais no ambiente escolar, um ambiente que seja acolhedor e que saiba lidar com este transtorno”, explicou o vereador.



Caberá ao Poder Executivo promover o acesso a curso de capacitação para os profissionais da educação, visando o aperfeiçoamento profissional e a elucidação dos melhores aspectos e métodos de ensino. O projeto foi aprovado em 2ª e última votação e seguirá para a sanção do prefeito Rogerio Lisboa.