Dr. Marcio Guerreiro promoveu curso de capacitação para vereadores e assessoresDivulgação

Publicado 11/02/2025 20:53

Nova Iguaçu - A pedido do presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dr. Marcio Guerreiro, o diretor legislativo Paulo Jordão ministrou, nesta semana, um curso de capacitação sobre todo o processo legislativo. Vereadores e assessores parlamentares participaram do treinamento. Regimento Interno, Lei Orgânica, funções da Câmara, Comissões Permanentes, sessões plenárias, entre outros temas, foram objeto de explanação.



O presidente Dr. Marcio Guerreiro aproveitou a ocasião para divulgar a volta do Instagram da Casa: @camaradenovaiguacu.

“Começamos nossa legislatura como diversas inovações. Estes cursos serão frequentes e as nossas redes sociais vão divulgar tudo o que acontece no Poder Legislativo iguaçuano”, afirmou.



Mais de 80 pessoas estiveram presentes no treinamento. Diversas dúvidas foram esclarecidas, assim como muitas propostas foram feitas. Como disse o vereador Rogerio Pneu, “vamos avançar cada vez mais”.