Equipes de diversas secretarias estão realizando um atendimento integrado nas regiões mais afetadasDivulgação

Publicado 01/02/2025 12:14

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu segue com as ações de limpeza e organização nos bairros impactados pelas chuvas intensas da última semana. Equipes de diversas secretarias estão realizando um atendimento integrado nas regiões mais afetadas, como Jardim Canaã, Comendador Soares, Luz, Bandeirantes, Caioaba e Santa Eugênia. O município permanece em estágio de observação.

Dois ônibus de atendimento itinerante da Secretaria Municipal de Saúde estão posicionados na Avenida Maracanã e na Rua Lucília, em Comendador Soares, para prestar serviços médicos, de enfermagem e vacinação. Agentes da Defesa Civil continuam vistoriando os imóveis afetados, enquanto equipes de Assistência Social seguem com o levantamento das ruas e casas impactadas.

O setor de Serviços Delegados está atuando na limpeza urbana, desobstrução de bueiros e remoção de entulho e lama das vias. Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos mantém a limpeza de rios e canais.

“Estamos mobilizando nossos agentes para atuar nas áreas afetadas pelas chuvas e prestar atendimento à população. Não vamos interromper os trabalhos até que a cidade retorne à normalidade. Continuamos atentos à situação climática", afirmou o prefeito Dudu Reina.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Defesa Civil divulgado na última sexta-feira (31), até o momento foram registradas 137 ocorrências, das quais 80 envolvem alagamentos de imóveis. Não há mais registros de pessoas desalojadas, desabrigadas, feridas ou mortas. Na quarta-feira, o volume de chuva registrado em apenas seis horas correspondeu a 40% da média esperada para o mês de janeiro no município.

Em decorrência dos danos causados pela tempestade, a Prefeitura instituiu o Gabinete de Gerenciamento de Crise com o objetivo de coordenar as medidas necessárias para atender as demandas da população afetada.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil orienta a população a manter-se atenta aos alertas enviados por SMS. Em caso de emergência, os números de contato são: 199, 2667-5751 e 9-8160-9740.