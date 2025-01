Obras de ampliação estão a todo vapor na região central de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/01/2025 10:56

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou a ampliação do Viaduto Dom Adriano Hipólito (próximo ao supermercado Assaí), localizado no Centro da cidade, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e reduzir os congestionamentos na região. O projeto prevê a reconfiguração do viaduto atual, com a criação de uma pista de mão única no sentido Shopping Nova Iguaçu, enquanto a nova estrutura em construção funcionará como retorno, oferecendo acesso direto à Via Light.

A ampliação do viaduto integra um conjunto de ações para melhorar o fluxo de veículos em Nova Iguaçu. Outra obra importante é a construção de um viaduto em Comendador Soares, que deve contribuir para a fluidez do trânsito na região.

“Com a ampliação do viaduto Dom Adriano Hipólito, será possível reduzir o tempo de deslocamento em uma área onde passa um grande fluxo de veículos. Assim como essa obra, também vamos concluir a duplicação da Via Light até Cabuçu e finalizar o viaduto de Comendador Soares. São investimentos essenciais que irão melhorar a qualidade do trânsito em nossa cidade”, disse o prefeito Dudu Reina.

De acordo com o subsecretário de Obras da Secretaria de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Bernardo Medeiros, a execução do projeto envolve algumas adequações na infraestrutura local, como o remanejamento de postes de rede elétrica e ajustes na rede aérea.

“Já avançamos nas etapas iniciais, com a execução das estacas, blocos, pilares e travessas. Agora vamos focar na concretagem das aduelas para formar blocos, também de concretos, que irão sustentar a base da parte plana do viaduto", explicou.

Além das obras no Viaduto Dom Adriano Hipólito e no viaduto de Comendador Soares, Nova Iguaçu já conta com outros quatro viadutos em operação: Posse, Padre João Musch, Imigrantes e Austin.