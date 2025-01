Evento será realizado na Via Light, onde o público poderá aproveitar shows de pop-rock e hits dos anos 80 - Divulgação

Evento será realizado na Via Light, onde o público poderá aproveitar shows de pop-rock e hits dos anos 80Divulgação

Publicado 24/01/2025 09:44

Nova Iguaçu - As comemorações pelo aniversário de 192 anos de Nova Iguaçu continuam no próximo sábado (25). O evento será realizado na Via Light, onde o público poderá aproveitar shows de pop-rock e hits dos anos 80. Neste mesmo dia acontecerá a tradicional corrida e caminhada da cidade. A expectativa é que a celebração mobilize cerca de 5 mil pessoas.

Os shows começam às 16h, com a banda RC Band, que promete animar o público com um repertório vibrante. Às 17h, serão realizadas as orientações para a corrida e caminhada, que têm início marcado para às 18h30. A largada acontecerá na Rua Arcelino Pereira Neves para os percursos de 5km e 3km, respectivamente.

Após a corrida, a festa continua com a principal atração da noite: Silvinho Blau Blau, que se apresenta a partir das 20h30. O cantor estará acompanhado de Avelar Love (do grupo João Penca e seus Miquinhos Amestrados), o músico Cícero Pestana e a icônica Rosana, intérprete do clássico dos anos 80 “O Amor e o Poder (Como uma Deusa)”.

Serviço:

Evento: Shows e corrida em comemoração ao aniversário de Nova Iguaçu

Data: Sábado, 25 de janeiro

Local: Via Light

Programação:

16h – Abertura com a banda RC Band

17h – Orientações para a corrida e caminhada

18h30 – Largada da corrida e caminhada

20h30 – Show com Silvinho Blau Blau e convidados