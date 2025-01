Cursos estão com inscrições abertas. Veja como se candidatar a uma das vagas - Divulgação

Cursos estão com inscrições abertas. Veja como se candidatar a uma das vagasDivulgação

Publicado 20/01/2025 16:59

Nova Iguaçu - O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos de férias em Nova Iguaçu. De curta duração e com valores acessíveis, os cursos serão oferecidos nos meses de janeiro e fevereiro. O objetivo é que os estudantes aproveitem o verão para se qualificarem profissionalmente e melhorarem o currículo, ou mesmo para aprender um novo hobby e adquirir novos conhecimentos. Mais informações podem ser obtidas no site www.rj.senac.br ou diretamente nas unidades.

Os cursos oferecidos são Alongamento de Cílios, Fotografia e Filmagem com Drone, Excel, Informática Fundamental, Alongamento de Cílios, Design de Sobrancelhas, Técnicas de Maquiagem, Depilação, Excel Avançado, Primeiros Socorros, Reflexologia Podal, Ventosaterapia e Moxabustão e Análise de Dados com Power BI.

A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



CURSOS DE FÉRIAS NO SENAC RJ

Mais informações: www.rj.senac.br

UNIDADE NOVA IGUAÇU

(Rua Coronel Carlos Matos, 86, Centro - Nova Iguaçu)

novaiguacu@rj.senac.br

Telefone: (21) 2018-9041

Whatsapp: (21) 99613-9519