Prefeitura de Nova Iguaçu já liberou carnês do IPTU 2025 para os moradores do município - Divulgação

Publicado 20/01/2025 16:30

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu já emitiu as e-cartas do IPTU 2025, o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Assim como nos anos anteriores, o contribuinte poderá optar entre o pagamento em cota única, com desconto de 10%, ou pelo parcelamento do tributo em até 10 vezes, sem desconto. A entrega dos boletos está sendo feita pelos Correios.

Quem optar por quitar o IPTU em cota única deverá efetuar o pagamento até 10 de fevereiro. Já o contribuinte que escolher o parcelamento deverá pagar a primeira parcela com vencimento no dia 17 de março.

Caso não receba as e-cartas pelos Correios, o contribuinte poderá emitir os boletos no site da Prefeitura. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br e clicar em Portal do Contribuinte. Em seguida, é preciso entrar em “2ª via - IPTU 2025” e inserir o número de inscrição do imóvel. Outra opção é requerer a emissão da segunda via diretamente na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada no andar térreo da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Centro.

O calendário completo com as datas de vencimento para o pagamento do IPTU está em www.novaiguacu.rj.gov.br/semef/sobre/tributos. Neste mesmo endereço eletrônico é possível conferir informações sobre pagamentos de outros tributos, como o ISS Empresa, ISS Estimativa, ISS Autônomo, Taxas Consolidadas de coleta de lixo sobre Imóveis Comerciais (TSC), Taxa de Fiscalização Sanitária (TSF), Taxa de Controle Ambiental (TCA), Taxa de Fiscalização de Veículos de Transportes de Passageiros (TFV), Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), Taxa de Fiscalização de Obras em Logradouro Público (TOLP), Taxa de Fiscalização de Atividade Ambulante, Eventual, Feirante e Rudimentar (TFAF) e preço público de serviços de cemitério.