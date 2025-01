Teatro animado é uma das opções para as crianças durante a programação de férias - Divulgação

Publicado 14/01/2025 11:27

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação especial para as férias escolares de 2025, com atividades para crianças e atrações que prometem encantar toda a família. O Teatrinho do Super Laranja acontece todos os sábados de janeiro, às 16h.

A Praça de Alimentação será palco, trazendo peças teatrais e recreação gratuita. Após cada apresentação, as crianças poderão tirar fotos com seus personagens favoritos, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping. No dia 18 será presentada a peça Naruto e no dia 25 é a vez de Frozen: Uma Aventura Congelante.



Arena Gloob

De 11 de janeiro a 2 de março, a Praça de Eventos (Acesso E) receberá a Arena Gloob, um circuito com os personagens mais queridos do canal.

Super Star Park

O Super Star Park segue funcionando no Estacionamento da Pedreira (Acesso E), com diversas atrações para a diversão de toda a família.

Serviço: Férias no Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ