Nova legislatura tomou posse nesta semana e primeira sessão plenária está marcada para o dia 18 de fevereiro - Divulgação

Publicado 02/01/2025 19:51

Nova Iguaçu – A Câmara Municipal teve, nesta semana, a posse de 22, dos 23 vereadores eleitos em outubro do ano passado. O vereador Marcio Luís Marques Guimarães, Dr. Marcio Guerreiro, foi eleito presidente da casa. O clima das cerimônias foi de muita emoção, sentimento de dever cumprido e compromisso para o futuro.

“Em meu segundo mandato de vereador, assumo a Casa com a determinação de fazer o melhor para a população da nossa cidade. A união entre os poderes será fundamental para darmos continuidade ao trabalho que vem sendo feito até aqui, e também para as inovações que irão acontecer. Vamos fazer nosso caminho ao caminhar, de olhos abertos para todas as possibilidades de melhoria para Nova Iguaçu”, afirmou Dr. Marcio.

A solenidade de posse das autoridades, organizada pela Câmara Municipal, aconteceu no Teatro Nova Iguaçu/Petrobrás, com lotação total do local e a presença de diversas personalidades.

No plenário da CMNI aconteceu a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. Com chapa única e votação unânime dos 23 vereadores, a nova composição ficou assim:

. Dr. Marcio Guerreiro - presidente (PP)

. Vaguinho Neguinho - 1º vice-presidente (PRD)

. Alexandre da Padaria - 2º vice-presidente (PSDB)

. Alcemir Gomes - 3º vice-presidente (SOLIDARIEDADE)

. Claudio Haja Luz - 1º secretário (REPUBLICANOS)

. Jeferson Ramos - 2º secretário (AVANTE)

. Maninho de Cabuçu - 3º secretário (MDB)