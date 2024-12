Projeto atua no HGNI desde 2009 levando muita alegria e diversão aos pacientes - Divulgação

Publicado 21/12/2024 18:42

Nova Iguaçu - Toda quarta-feira, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) recebe uma visita especial: as palhaças do Projeto Alegria, que levam sorrisos e momentos de descontração. Com um amplo repertório, que inclui truques de mágica, músicas, brincadeiras e mensagens de conforto, a turma vai até os setores de internação, adulto e pediátrico, e transforma o dia dos pacientes internados.

Celebrado neste mês, o Dia do Palhaço nos faz valorizar ainda mais as ações deste quarteto de voluntárias, que se tornam um acolhimento importante por oferecer momentos de alívio em meio a dor aos pacientes e seus acompanhantes.

O Projeto Alegria atua no HGNI desde 2009 e conta com voluntárias que se dedicam ao acolhimento humanizado por meio da arte da palhaçaria, semelhante aos doutores da alegria. A ideia é proporcionar leveza e descontração aos pacientes por meio das trapalhadas. O quarteto, formado pelas palhaças ‘Beloka’, ‘Bunitinha’, ‘Tontom’ e ‘Ana Rika’, pensa na melhor estratégia para se aproximar, sem desrespeitar a vontade do paciente.

"O palhaço abre portas maravilhosas, as crianças amam um palhaço. O projeto veio com essa proposta de trazer o palhaço pro hospital visando não só o paciente, mas também os funcionários, os acompanhantes e todo esse ambiente. Onde o Projeto Alegria chega a gente sente que há felicidade, sorriso e tudo ganha um ar mais leve", comentou Cláudia Beatriz Alves da Silva, a Beloka.

Apesar de ser um projeto que agrega todo o ambiente do hospital, o foco é sempre nas crianças. Miguel Vitor da Silva Oliveira, de 10 anos, recebeu a visita de quatro palhaças e, mesmo em processo pós-operatório, conseguiu se divertir e sorrir com as brincadeiras. "Elas me deram um susto quando entraram cantando e brincando (risos). Gostei muito das brincadeiras, principalmente da mágica que elas me ensinaram a fazer", comentou Miguel.

Outra criança que foi impactada positivamente pelas palhaças foi Noah Bravo Feliciano, de 6 anos. Sua mãe, Ingred Bravo dos Santos, de 28 anos, ficou feliz por vê-lo se envolver com os truques preparados pela turma da alegria e falou da importância desta ação promovida pelo HGNI.

"A criança não fica feliz numa sala de hospital, então essa ação é legal porque deixa as crianças animadas e melhora a autoestima delas. Meu filho antes estava tristinho, mas agora já está brincando com o peixinho (brinquedo) que as palhaças deram pra ele. Ele amou e eu me diverti também!", afirmou Ingred.