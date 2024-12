Este é o primeiro ano em que a equipe do hospital se mobiliza para participar da ação social - Divulgação

Publicado 20/12/2024 17:04

Nova Iguaçu - Médicos do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) entraram na campanha “Papai Noel dos Correios” e presentearam crianças que escreveram cartinhas com pedidos para o Natal. Os itens foram entregues aos Correios e vão chegar às casas dos pequenos nas próximas semanas.

Este é o primeiro ano em que a equipe do hospital se mobiliza para participar da ação social. No total, 15 cartinhas enviadas por crianças da região para a campanha foram acolhidas pelos médicos, que providenciaram os pedidos. Entre os presentes estão boneca, bola de futebol, bicicleta, entre outros brinquedos. Os presentes foram identificados com o nome da criança e o número da carta.

Diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo é um dos responsáveis por organizar a ação. Segundo ele, a expectativa para o próximo ano é contar com mais participantes para ajudar a tornar o Natal dos pequenos e de suas famílias mais alegre.

“Com muito amor e carinho, a equipe do HGNI, em nome da Prefeitura de Nova Iguaçu, participa ativamente das atividades sociais do nosso município e a gente quer levar esse gesto de amor e carinho para essas crianças”, explica o diretor, que participa dessa campanha há anos.