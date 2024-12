Nova Iguaçu recebe Selo Ouro no Compromisso Nacional pela Alfabetização - Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:16

Nova Iguaçu – O município foi reconhecido com o Selo Ouro no âmbito do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) premia os esforços de Secretarias Municipais de Educação que se destacam na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização.

O selo valoriza ações que asseguram a qualidade e a equidade na alfabetização, promovendo o direito à aprendizagem como essencial. O reconhecimento reflete um conjunto de critérios rigorosos, com 20 itens avaliados, nos quais Nova Iguaçu obteve 91% de aproveitamento, destacando-se pela implementação de estratégias efetivas e inclusivas que garantem o acesso à educação.

Na primeira edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização participaram os 26 estados brasileiros, o Distrito Federal e 4.578 municípios, representando mais de 82% das cidades do país.

"O Selo Ouro reafirma o compromisso que a cidade de Nova Iguaçu tem com a alfabetização na educação municipal. Este é o resultado de práticas educacionais inovadoras desde a primeira infância, com o envolvimento de todos os profissionais da educação”, afirmou a Secretária Municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.