Advogada explica importância e funcionamento da açãoDivulgação

Publicado 09/12/2024 11:00

Nova Iguaçu - A Campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma ação mundial que ocorre anualmente. Durante esse período, diversas atividades de conscientização e apoio são realizadas para combater a violência de gênero e promover a igualdade.

Em Nova Iguaçu, a campanha conta com o apoio especial da CEAM (Centro de Atendimento à Mulher), unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). Segundo Érica Macedo Pinto, advogada do CEAM-NI, o Centro desempenha um papel fundamental, proporcionando um ambiente seguro para que as mulheres possam reconstruir suas vidas. Em 2024, o Centro já atendeu 266 mulheres, oferecendo suporte integral e promovendo a autonomia feminina.

"A campanha é uma oportunidade essencial para que as mulheres entendam que não estão sozinhas e tenham recursos para romper o ciclo de violência", afirmou.

O CEAM-NI oferece uma ampla gama de serviços, como orientações jurídicas, acompanhamento psicológico, apoio social e até atendimento para os filhos das mulheres assistidas.

"Nosso objetivo é fornecer as ferramentas necessárias para que as mulheres retomem o controle de suas vidas e alcancem a autonomia", explicou a advogada.

Thaynara Barros dos Santos Lima, de 34 anos, é uma das assistidas e compartilha sua trajetória de superação. Durante a pandemia, enfrentou dificuldades financeiras e psicológicas em um relacionamento que, embora não tenha envolvido violência física, abalou profundamente sua autoestima.

"O relacionamento abusivo começa no psicológico, e isso nos deixa totalmente vulneráveis. Eu vivia em um relacionamento muito difícil e estava perdida, sem saber como sair. Foi quando busquei ajuda no CEAM de Nova Iguaçu que percebi que poderia recomeçar. O apoio psicológico e jurídico me deu forças para dar o primeiro passo", contou Thaynara.

Érica reforça que a sociedade tem um papel crucial no combate à violência contra a mulher.

"Devemos nos unir, apoiar as vítimas e promover a educação sobre igualdade de gênero. A mudança começa com atitudes simples, como não tolerar abusos e incentivar as mulheres a buscarem ajuda", concluiu a advogada.