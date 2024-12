Agentes participaram de atividades de capacitação no fim de novembro - Divulgação / Alziro Xavier / PMNI

Agentes participaram de atividades de capacitação no fim de novembroDivulgação / Alziro Xavier / PMNI

Publicado 04/12/2024 10:11

Nova Iguaçu - Mais um verão se aproxima e, com a chegada do período mais quente do ano, são esperadas também as típicas chuvas da estação, quando são maiores as possibilidades de alagamentos, transbordos de rios da cidade e deslizamentos. Por isso, a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu (SMDC) prepara um novo Plano de Contingência (PLANCON), documento estratégico que estabelece as ações e procedimentos a serem adotados em caso de desastres naturais ou outras situações de emergência.

O PLANCON será lançado em dezembro e terá uma novidade: o reforço da Guarda Municipal (GM). Criada pela atual gestão do Poder Executivo, a GM, que teve suas duas primeiras turmas formadas este ano, se juntará aos agentes da Defesa Civil e também de outros setores, como a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) na atuação em situações de possíveis desastres na cidade.

Para isso, 61 guardas estão passando pelo Programa de Capacitação para Emergências em Desastres, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Defesa Civil. O objetivo é fazer com que a Guarda Municipal possa auxiliar todos os órgãos do sistema de Defesa Civil na proteção à população, reduzindo o impacto e a vulnerabilidade em situações de desastre.

Os participantes aprenderam sobre a história da Defesa Civil no Brasil e no mundo, e tiveram um panorama da Baixada Fluminense e de Nova Iguaçu, no qual puderam compreender condicionantes sociais, políticas e econômicas para os desastres. Temas como prevenção, gestão, estruturas de pontos de apoio e abrigos temporários, funções e responsabilidades também foram introduzidos.

“A capacitação é para eles entenderem que a partir de agora fazem parte do nosso Plano de Contingências. Além disso, os agentes irão participar de todos os nossos cursos, tanto os da Defesa Civil Municipal quanto dos da Escola Estadual de Defesa Civil. Estas capacitações serão fundamentais para que eles desenvolvam a empatia e um olhar diferenciado de ajuda humanitária, que são fundamentais para que se tornem agentes públicos de segurança preparados para atuar em situações de desastres”, esclareceu o coronel Jorge Ribeiro Lopes, secretário municipal de Defesa Civil.