Decoração se tornou tradicional na cidade e é aguardada todos os anosDivulgação

Publicado 26/11/2024 19:12

Nova Iguaçu - A cada final de ano a expectativa e a ansiedade dos moradores de Nova Iguaçu aumentam para conferir os enfeites de Natal da casa de número 62 da rua Waldete Charmom do Carmo Lima, bairro Monte Líbano. A 16ª edição consecutiva da decoração, produzida pela advogada, artesã e defensora da natureza, Bernardete Goulart, está promovendo um encantamento coletivo na região. Todos que passam pelo local admiram a beleza das peças confeccionadas com materiais recicláveis e fazem fotos e vídeos.

Crianças, adolescentes, adultos e idosos exibem sorrisos, brilho nos olhos e se emocionam. Esse ano há mais luzes e peças diferenciadas feitas com isopor, tubos pvc, caixotes de feira, garrafas pets e baldes de plásticos e tecidos. Entre os adereços idealizados para o Natal deste ano estão papai noel confeccionado de isopor e tudo pvc. O bom velhinho está sentado em uma cadeira de balanço restaurada. Outra peça que está chamando muito a atenção é a cachoeira de dois metros de altura.

"A cachoeira foi construída com isopor, tem dois metros de altura, tem também um lago e é revestida com papel laminado envelhecido que dá efeito de pedra. Iniciei esse trabalho em janeiro e só terminei em março. A cachoeira tem iluminação e queda d'água e fica junto ao presépio. As pessoas vêm de outros bairros e cidades para ver a decoração", conta, emocionada, a artesã Bernardete Goulart.

Outra novidade de 2024 é um anjo também com dois metros feito com estrutura de ferro. Ele está em cima do telhado da varanda da casa da artesã e ganhou uma iluminação que deixou a peça muito atraente. A decoração também conta com neve, desde o Natal de 2021. Para isso, é utilizada uma máquina com produto específico que libera flocos imitando a neve

"É prazeroso observar as pessoas tirando fotos, admirando meu trabalho. Posso dizer que me sinto motivada a produzir mais peças e, claro, contribuir para a preservação do meio ambiente e resgatar o espírito natalino", completou.

Empenhada em tornar o mundo mais sustentável, Bernadete faz uma espécie de poupança para a manutenção das esculturas como, por exemplo, pinturas, acabamentos e iluminação que ficam em média R$ 3 mil. Com a iniciativa da artesã, o ambiente é preservado de receber em média 3 mil garrafas pet.