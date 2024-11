Rede municipal de Nova Iguaçu está com a pré-matrícula online aberta - Divulgação/PMNI

Rede municipal de Nova Iguaçu está com a pré-matrícula online abertaDivulgação/PMNI

Publicado 26/11/2024 08:56

Nova Iguaçu - As famílias de Nova Iguaçu já podem se preparar para garantir a educação dos filhos em 2025. A partir desta terça-feira (26), a Prefeitura dá início à pré-matrícula online para a rede municipal de ensino. O processo, que abrange Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, estará disponível até o dia 6 de dezembro pelo site www.matricula.semed.novaiguacu.rj.gov.br.

Pais e responsáveis poderão inscrever crianças a partir de 2 anos completos até 31 de março de 2025, na Educação Infantil, até estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Já no EJA, podem se inscrever jovens e adultos a partir de 15 anos. Para crianças que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental, a idade mínima é de 6 anos completos até a mesma data.

A relação dos alunos inscritos será divulgada no site oficial em 20 de dezembro. A efetivação da matrícula ocorrerá diretamente na unidade escolar, no período de 6 a 10 de janeiro de 2025.

Além disso, alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades terão suas matrículas realizadas em turmas regulares, contando com o suporte do Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno. A Rede Municipal oferece AEE em Braille, LIBRAS e Língua Portuguesa escrita, conforme necessário. As escolas também receberão acompanhamento pedagógico da Secretaria de Educação para garantir a inclusão e o suporte adequado.

Na primeira fase da pré-matrícula on-line, a escolha da escola será feita, preferencialmente, no bairro onde o aluno mora e conforme disponibilidade de vagas. Caso não haja vagas disponíveis, o sistema irá disponibilizar outras opções.

Uma segunda fase será aberta para vagas remanescentes entre 20 e 22 de janeiro de 2025, com a lista de inscritos sendo publicada no dia 24. Nessa etapa, as matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas escolas nos dias 29 e 30 de janeiro.