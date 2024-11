Acordo foi celebrado nesta terça-feira e comemorado por vereadores do município - Divulgação

Publicado 26/11/2024 19:23

Nova Iguaçu - Foi assinado nesta terça-feira (26), na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, o Termo de Quitação Recíproca liquidando a dívida de aluguéis, no valor de R$ 7 milhões, com a proprietária do imóvel onde fica a Casa, Silvia Coelho, dona da empresa Granfino.

Um acordo foi realizado por Dudu Reina, quando assumiu a presidência da Câmara, em 2021, para o pagamento de 40 parcelas mensais de R$ 178 mil. Como contrapartida, Silvia Coelho adquiriu e instalou um elevador no prédio. O processo judicial vinha se arrastando há muitos anos. No entendimento de Dudu e de todos os vereadores, a questão precisava ser resolvida.

“Hoje me sinto com o coração de dever cumprido. Era preciso pagar esta dívida. Agradeço a todos os meus pares que me apoiaram nesta negociação. Estamos findando 2024 de cabeça erguida, com a Câmara Municipal em ordem e prontos para uma nova jornada que se inicia”, afirmou Dudu.

A sessão plenária desta terça aprovou em 2ª e última votação a Lei Orçamentária Anual - LOA - para o ano de 2025. Debatida e analisada pelos parlamentares e pela sociedade civil, o texto do Executivo estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano. Um montante de R$ 2 bilhões e 500 milhões será o orçamento a ser gerido. As Secretarias de Saúde e Educação ficarão com os maiores valores.