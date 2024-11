Corrida acontece em 25 de janeiro e tem apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/11/2024 12:04

Nova Iguaçu – O município de Nova Iguaçu completará 192 anos em 2025. E para celebrar mais um ano de história, o será realizada no dia 25 de janeiro, a já tradicional Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade. As inscrições, com kits a partir de R$ 59,90, tiveram início nesta quinta-feira (28) e devem ser feitas somente pela internet. Basta acessar www.ticketsports.com.br.

O início de ano costuma ser uma boa oportunidade para quem deseja adquirir hábitos mais saudáveis, como a prática de atividades físicas. Para incentivar esta mudança de estilo de vida, a organizadora do evento, Grupo Mobiliza, terá inscrições com valor promocional até o dia 13 de dezembro.

Esta será a oitava edição do evento, que passou a promovê-lo na cidade em 2017. Desde 2020, as provas deixaram de ser diurnas e passaram a ser realizadas à noite. A largada da corrida será às 18h30. Além disso, o evento vai oferecer atividades coletivas e dinâmicas gratuitas que prometem agitar o público.

“Este evento tão tradicional da nossa cidade não é apenas uma corrida de rua, mas uma grande confraternização entre os iguaçuanos. É nele que muitas pessoas participam pela primeira vez de uma prova. Então, pelo fato de janeiro ser um mês de calor intenso do verão, entendemos que a prova noturna colabora para o bem-estar dos participantes, atraindo mais pessoas para esta celebração”, explica Rafael Reina, organizador do evento desde 2017.

A largada da prova será na Via Light, na altura da Rua Arcelino Pereira Neves, no Centro de Nova Iguaçu. O trajeto será sentido Mesquita, com percurso de 5km para a corrida e de 3km para a caminhada. Os participantes vão receber medalhas ao cruzarem a linha de chegada, e os mais bem colocados nas classificações por faixa etária receberão troféus da organização.

A organização do evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, ainda irá divulgar informações sobre dia, horário e local para a retirada dos kits.