Xamego Delas é uma das atrações do Festival de Cultura Nordestina de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/11/2024 12:43

Nova Iguaçu - Os bairros Posse e Jardim Tropical vão receber a segunda semana do Festival de Cultura Nordestina de Nova Iguaçu. Nesta sexta-feira (29), o festival desembarca na Praça São Jorge, na Posse, a partir das 18h30. O público vai se divertir ao som acústico da cultura tradicional nordestina com Orin - Pé no Chão, curtir a MPB nordestina com o Trio Xamego Delas e dançar forró com as apresentações de Show Energia do Forró e Asa Branca.

No sábado (30), o festival chega à Praça do Jardim Tropical, a partir das 17h. As atrações são: De um repente (repente teatral), Edu Dias Canta os Três Gigantes do Nordeste (forró), Asa Branca - Estopim (forró), Trio Baião Lunar (forró de pé de serra) e Trio Frigideira Som (forró, coco e maracatu).

O Festival de Cultura Nordestina, uma realização do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Nova Iguaçu, vai reunir 50 atrações artísticas gratuitas até o dia 15 de dezembro. O evento teve início em 15 de novembro, com três dias seguidos de apresentações.

"O primeiro fim de semana do festival foi no TopShopping e contou com o melhor da música e dos folguedos nordestinos, do artesanato iguaçuano, oficinas de cerâmica e cordel, comidas típicas e a exposição Cultura Nordestina que encantou o público com painéis informativos e figurinos, incluindo uma réplica da roupa de shows do Rei do Baião Luiz Gonzaga. Agora vamos levar as atrações gratuitas para a Posse e o Jardim Tropical. Até 15 de dezembro, outros pontos da cidade vão receber este grande evento que valoriza a cultura do Nordeste tão presente na nossa cidade", destaca Miguel Ribeiro, presidente da Fenig.

Além das apresentações musicais, o festival conta com a Feira de Artesanato, a deliciosa gastronomia nordestina com suas comidas típicas e a exposição "Cultura Nordestina em Nova Iguaçu", com curadoria do pesquisador Milton Luiz, que apresenta painéis sobre a arte nordestina e figurinos do Nordeste em tamanho natural.

O Festival é organizado pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e a Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETUR), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o TopShopping. A programação semanal do festival será divulgada em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeculturanordestina/.