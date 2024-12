Eventos gratuitos agitam Natal em Nova Iguaçu neste mês - Divulgação

Publicado 09/12/2024 09:00

Nova Iguaçu - Cada vez mais inclusivo e valorizando a acessibilidade cultural na região, o TopShopping Nova Iguaçu promove uma agenda cheia de atrações especiais, sempre aos sábados e domingos de dezembro, com entrada franca para as atrações.

O TopShopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, 540, no Centro de Nova Iguaçu. Confira o calendário:

Dia 14/12 (Sábado): Apresentação de Natal Fait Libras. Palco da Praça de Alimentação do 2º piso, das 16h às 18h.



Dia 15/12 (Domingo): Exposição de quadros da Pintora Zuzu Vieira, da APBP (Associação de pintores com a boca e os pés), com a presença da artista. Palco da Praça de Alimentação do 3º piso, das 14h às 18h.



Dia 21/12 (Sábado): Coral inclusivo OAB. Palco da Praça de Alimentação do 2º piso, às 17h.



Dia 22/12 (Domingo): Apresentação Vivência Musical – Coral Kids Inclusivo. Palco da Praça de Alimentação do 3º piso, às 15h.



Dia 28/12 (Sábado): Coral Impulse. Palco da Praça de Alimentação do 3º piso, às 17h.