Banco de sangue da unidade foi decorado para celebrar a dataDivulgação

Publicado 04/12/2024 10:47

Nova Iguaçu - Em um dia marcado por gestos de gratidão, solidariedade e empatia, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) comemorou, na última semana, o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi uma oportunidade para reconhecer aqueles que, com sua doação, ajudam a salvar vidas todos os dias. O banco de sangue foi decorado em alusão ao tema, com espaço instagramável para publicação de fotos nas redes sociais, lembranças e a visita de um personagem caracterizado como gota de sangue.

Referência em atendimentos de emergência na Baixada Fluminense, o HGNI precisa manter seu estoque de sangue abastecido. A unidade realiza, em média, 1.200 cirurgias mensais, entre procedimentos de urgência e eletivos, além de atender pacientes que necessitam de transfusões. Para suprir esta demanda, são necessários cerca de mil doadores ou 800 bolsas de sangue por mês.

“Queremos agradecer aos doadores que dedicam um momento do seu dia para colaborar com o tratamento de nossos pacientes. A doação é fundamental, pois muitas pessoas dependem de transfusões regulares. Contamos com a solidariedade de todos para continuar oferecendo um atendimento de qualidade”, afirmou Ulisses Melo, diretor-geral do HGNI.

A psicanalista Andreza Pereira, de 40 anos, compartilhou sua experiência como doadora regular participando de um movimento da igreja em que frequenta para incentivar a doação em grupo. Ela esteve novamente no HGNI para contribuir com o próximo.

“Comecei a me interessar pela causa e saber que a gente precisa ajudar outras pessoas. Sempre que eu posso, eu venho fazer a minha doação. É importante ajudar quem realmente precisa”, disse.

O motorista Alexandre de Araújo, de 50 anos, aproveitou sua folga para visitar o banco de sangue do HGNI pela primeira vez, embora já tivesse feito doações em outras ocasiões para o Hemorio. Para ele, a sensação foi de gratidão.

“Me senti motivado a vir e fazer a minha parte para deixar o dia de quem precisa de uma transfusão mais leve e agradável”, destacou.

Paciente agradece pela mobilização dos doadores

Um dos momentos marcantes desta campanha ocorreu na última sexta-feira (22). Há cerca de um mês, Daiane Silva dos Santos, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Seu caso gerou repercussão, mobilizando mais de cem pessoas a comparecerem ao HGNI para doar sangue em seu nome nas suas primeiras 48 horas de internação. Recuperada, ela fez questão de expressar sua gratidão.

“Fiquei surpresa com a repercussão e a quantidade de pessoas que se mobilizaram para doar sangue por mim. Quero agradecer a todos, de coração, até mesmo aos que não puderam doar, mas ajudaram compartilhando. Muito obrigada”, disse Daiane.

Os interessados em doar sangue podem comparecer ao HGNI de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. O banco de sangue oferece transporte por aplicativo para aqueles que desejam realizar a doação em grupo. Todas as informações estão disponíveis no site: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/