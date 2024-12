Alunos realizaram diversas atividades com fins de conscientização sobre o tema - Divulgação

Publicado 09/12/2024 08:00

Nova Iguaçu - As disciplinas de português e matemática deram lugar às aulas de educação e conscientização ambiental na Escola Municipal Vale do Tinguá, em Nova Iguaçu, na última semana. Por meio do projeto “SEMAM Vai à Escola”, os 200 alunos da unidade aprenderam sobre agricultura, biodiversidade e preservação do meio ambiente. O programa já chegou a 78 escolas do município somente este ano, beneficiando mais de 20 mil crianças.

Os alunos participaram de brincadeiras lúdicas, aprenderam sobre animais peçonhentos, insetos e aves nativos da região. Ainda tiveram aulas sobre agricultura doméstica e ainda pintaram desenhos de animais com tintas naturais produzidas no solo.

O projeto faz parte do Programa Municipal de Educação Ambiental, o programa Aprendendo e Preservando, uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e Educação.

“Anteriormente, esse projeto era aplicado no interior do Parque Natural Municipal, mas entendemos que ele também deve ser levado aos alunos em suas escolas. Trazemos todos os setores que trabalham com educação ambiental para mostrar a função de cada um. Os alunos já podem aprender desde cedo sobre preservação”, disse Lindinalva Dias, gestora ambiental e coordenadora do programa.

Uma das oficinas que despertaram curiosidades entre os alunos foi a da diversidade dos animais. A importância dos gambás no meio ambiente foi tema durante o programa.

“O gambá é nosso herói sem capa, não é agressivo, não trás prejuízo, ao contrário, ele é predador de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, caramujos e aranhas. A criança precisa saber desde cedo sua importância, pois muita gente acaba matando esse animal sem saber o papel dele no meio ambiente”, afirmou a coordenadora de educação ambiental, Viviane Brito.

Aluna da Escola Municipal Vale do Tinguá, Victória Xavier da Silva, de 10 anos, levou para casa uma muda de cebolinha para plantar. Ela, que recebeu a planta durante o evento, vai ensinar ao irmão sobre o plantio.

“Além das plantas, amo os animais. Quero ser bióloga. Essa educação na escola ensina aos alunos a cuidar do meio ambiente”, disse.