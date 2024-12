Temporada natalina está cheia de atrações no Shopping Nova Iguaçu - Divulgação

Temporada natalina está cheia de atrações no Shopping Nova IguaçuDivulgação

Publicado 08/12/2024 20:26

Nova Iguaçu – O Shopping Nova Iguaçu preparou uma série de ações sociais para celebrar o Natal, com foco em inclusão, solidariedade e apoio às comunidades locais. Neste período de festas, o shopping se torna um espaço de transformação social, unindo clientes, lojistas e parceiros em iniciativas que buscam fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam.

Natal Social para Crianças do Instituto Meduca

Em parceria com o Instituto Meduca, o shopping realizará um evento especial no dia 9 de dezembro, das 10h às 12h, dedicado a 100 crianças atendidas pela instituição. As crianças poderão aproveitar a decoração, brincar nas xícaras e tirar fotos com o Papai Noel, vivendo a magia do Natal de forma inclusiva e alegre.

O Instituto Meduca é uma organização não governamental (ONG) localizada em Nova Iguaçu, dedicada ao desenvolvimento social, educacional e cultural de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Fundado com o objetivo de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida de populações em situação de risco, o Instituto Meduca trabalha com diversos programas e projetos que atendem, principalmente, crianças e adolescentes de comunidades carentes da região.



Natal Sem Fome

Em parceria com a Ação Cidadania, o Shopping Nova Iguaçu participa da tradicional campanha Natal Sem Fome, realizada pela da ONG Ação da Cidadania, que visa arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. A meta de arrecadação do shopping este ano é de 7 mil toneladas de alimentos.

As doações podem ser feitas até 31 de dezembro em pontos de coleta espalhados pelo shopping. Além da arrecadação de alimentos não perecíveis, é possível realizar doações digitais, com a parceria com a Doare. O cliente poderá doar acessando o link nos sites e redes sociais do shopping ou através da leitura de QR Codes espalhados pelo empreendimento. O objetivo é garantir uma ceia de Natal mais digna para aqueles que enfrentam a fome ou insegurança alimentar.