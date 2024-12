Alunos da Wild Lions representam Nova Iguaçu em torneio de robótica - Divulgação

Alunos da Wild Lions representam Nova Iguaçu em torneio de robóticaDivulgação

Publicado 04/12/2024 11:13

Nova Iguaçu - Com temas que remetem a soluções inovadoras para os oceanos, a temporada 2024/2025 do “Torneio SESI de Robótica - Regional Rio de Janeiro Powered by Equinor” acontece nestas quarta-feira e quinta-feira, das 10h às 18h, na Arena 2 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A equipe Wild Lions, da escola Firjan SESI Nova Iguaçu representará a cidade no evento.

Participam desta edição 48 equipes, num total de 390 estudantes de 9 a 15 anos de escolas públicas, privadas, ONGs e equipes de garagem (formada por grupo de amigos sem vínculo escolar) de todo o estado do Rio.

Nesta edição, haverá duas competições cujo tema central é a busca por soluções inovadoras para os oceanos: na “FIRST LEGO League Challenge (FLLC)”, sob o tema “Submerged”, estudantes de 9 a 15 anos são desafiados a projetar e construir robôs de pequeno porte, além de réplicas em miniaturas, feitos com peças de Lego. Já no “FIRST® Tech Challenge (FTC)”, com o tema “Into the deep”, equipes de até 15 estudantes a partir do 8º ano até o Ensino Médio, são desafiadas a projetar, construir, programar e operar robôs semi-industriais para competir em um desafio em formato de aliança.

A Wild Lions apresentará o projeto "Abissal: exploração tátil do oceano”, que projeta réplicas da fauna oceânica em 3D, para que pessoas com deficiência visual possam fazer a imersão no ambiente marinho por meio do manuseio das peças e audição da descrição do ambiente marinho. Os vencedores se classificam para a etapa nacional, onde vão competir por uma vaga no mundial em Houston, EUA, em 2025.

“A robótica educacional estimula o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, a partir de uma lógica de solução de problemas reais, do entorno social dos estudantes, e sempre associada ao trabalho colaborativo. Este torneio culmina o trabalho desenvolvido pelas equipes nos últimos meses, com os alunos usando os conhecimentos que eles trazem das disciplinas escolares, associados à tecnologia e à robótica, para buscar soluções para um mundo melhor”, ressalta o gerente de Educação Básica da Firjan, Vinicius Mano.