Dudu Reina foi diplomado como prefeito de Nova Iguaçu nesta quinta-feira, na Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:10

Nova Iguaçu - O prefeito eleito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP), foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), nesta quinta-feira, juntamente com a vice-prefeita, Drª Roberta (PL). A cerimônia aconteceu na Câmara dos Vereadores, no Centro. O juiz Gustavo Quintanilha, da 156ª Zona Eleitoral de Nova Iguaçu, também diplomou os 23 vereadores que vão compor a Casa Legislativa a partir do dia 1º de janeiro, quando eles tomam posse, assim como o chefe do Executivo.

Dudu Reina foi diplomado para o seu primeiro mandato como prefeito, substituindo Rogerio Lisboa, que exerceu o cargo entre 2017 e 2024. Presidente da Câmara dos Vereadores de 2021 a 2024, em sua primeira experiência no Legislativo, Dudu Reina estava emocionado com o encerramento de um ciclo na Casa e com a expectativa de assumir o principal posto de comando da cidade.

“Este é um momento histórico. A diplomação é o reconhecimento do trabalho que fizemos durante a campanha. Mostramos o que queremos para o desenvolvimento de Nova Iguaçu, e a população entendeu e nos elegeu. Estou muito ansioso para começar a trabalhar, dando continuidade a tudo que deu certo na gestão de Rogerio Lisboa e aperfeiçoando o que for necessário para melhorar nossa cidade”, disse.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Dudu Reina foi eleito com 74,77% dos votos válidos, o que corresponde a 292.459 votos.