Prefeitura de Nova Iguaçu celebra prêmio por reconhecimento ao trabalho feitoDivulgação

Publicado 16/12/2024 12:12

Nova Iguaçu - O município de Nova Iguaçu foi premiado na 2ª Campanha Nacional de Incentivo à Criação das CIPAs Escolares, organizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).

O reconhecimento destacou o trabalho realizado pela cidade na implementação e renovação de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) Escolares em suas unidades de ensino, reafirmando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos estudantes e profissionais da educação.

O município alcançou a marca de 100% de cobertura em suas 148 escolas municipais, com 8 novas CIPAs implementadas em 2024 e 140 atualizadas, conquistando o primeiro lugar na categoria de estados e municípios com 101 a 300 escolas, ganhando o prêmio de 15 notebooks e 200 camisetas do projeto.

“Este prêmio reafirma nosso compromisso com a Rede de Proteção Integral dos nossos alunos. As ações de conscientização e prevenção no ambiente escolar têm sido uma realidade na rede municipal de educação da cidade de Nova Iguaçu”, afirmou a secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha.

O projeto CIPA Escolar tem como objetivo transformar o Brasil em um país onde a prevenção de acidentes começa e é incorporada nas escolas. Para isso, busca promover ações educativas sobre segurança, combate ao trabalho infantil, bullying e situações de risco. Também fiscaliza os espaços escolares, identificando e corrigindo possíveis ameaças à segurança de estudantes e profissionais.