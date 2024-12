Nova corte foi coroada na última semana na quadra da Leão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

19/12/2024

Nova Iguaçu - A Leão de Nova Iguaçu coroou na última semana, em sua quadra de ensaios, a sua corte da bateria para 2025, formada pela rainha Índia Zurich e o rei Anderson Reis. As majestades estavam luxuosamente vestidas, o rei com um macacão bordado com strass e a rainha com um vestido vermelho bordado de predarias.

A nova rainha de bateria é empresária e reside na Suíça, nos dois últimos carnavais reinou a frente dos ritmistas da Acadêmicos da Abolição. Também foi destaque do Acadêmicos do salgueiro, Unidos de Padre Miguel e madrinha de bateria do Império Ricardense.

“É um dia que jamais esquecerei e vou levar com carinho por toda vida. Agradeço a todos que vieram nos prestigiar, a direção da Leão, ao mestre Nilson Simões e todos os amigos. Uma palavra para definir esse momento é emoção e gratidão”, disse Índia Zurich.

Com seu carisma e simpatia Anderson, desde criança desfila em agremiações carnavalesca, tendo adquirido experiência em várias funções. A estreia como rei de bateria foi na Lins Imperial, em seguida teve passagens pela União do Parque Acari e Bangay.

Abrilhantando a festa o Grupo Art Raiz e show com segmentos da Leão de Nova Iguaçu.

“Estou muito feliz, pois serei o primeiro rei que desfilará na frente da bateria “rugido do Leão”. Estou emocionado com a manifestação de carinho da comunidade, diretoria e todos os setores da agremiação. Prometo me dedicar para honrar o meu cargo”, afirmou Anderson Reis.