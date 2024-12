Ação teve como objetivo preparar a comunidade escolar para agir de forma rápida e segura em situações de risco - Divulgação

Publicado 20/12/2024 16:54

Nova Iguaçu - Vinte e cinco escolas da rede municipal de Nova Iguaçu participaram, neste mês, de um simulado de desocupação de emergência de seus prédios. A ação, coordenada Secretaria Municipal de Defesa Civil, envolvendo 6.039 participantes, sendo 5.282 alunos, 751 funcionários e 260 turmas, teve como objetivo preparar a comunidade escolar para agir de forma rápida e segura em situações de risco, como incêndios e alagamentos. A média de tempo para a evacuação foi de 2 minutos e 1 segundo.

O simulado integra o projeto “Escolas Seguras – Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação”, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A ação também celebra o Dia Estadual para a Redução de Riscos e Desastres, comemorado em 29 de novembro, e é promovida desde 2017.

A Escola Municipal José Ribeiro Guimarães, no bairro de Ouro Preto, foi uma das unidades em que ocorreu a simulação. O exercício mobilizou 313 pessoas, incluindo 289 alunos, 18 professores e 6 funcionários, com o prédio sendo completamente evacuado em 1 minuto e 27 segundos, evidenciando o preparo e a eficiência do treinamento.

"Realizar os exercícios simulados de desocupação, envolvendo milhares de pessoas e alcançando um tempo médio tão eficiente, é um marco importante para a segurança em Nova Iguaçu. A iniciativa reforça o preparo da comunidade escolar para agir com rapidez e eficácia em situações de emergência. É um orgulho contribuir para tornar Nova Iguaçu uma cidade mais segura”, destacou o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes.

Também participaram do simulado a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro por meio do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), e a Coordenação Regional de Defesa Civil (REDEC 2) da Baixada Fluminense. Entre as autoridades presentes, além do secretário municipal de Defesa Civil, o coordenador regional de Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Ederson, e o subcomandante do 4º GBM, major Carlos Mohr.