Unidade oferece refeições a preços simbólicos e funciona agora sob gestão da PrefeituraDivulgação

Publicado 20/12/2024 16:48

Nova Iguaçu – A Prefeitura de Nova Iguaçu reinaugurou, neste mês, o Restaurante do Povo - Madre Tereza de Calcutá, o antigo Restaurante Popular, no Centro. Desativado pelo Governo do Estado em 2017, ele agora está sob gestão do muniocípio.

O café da manhã é servido por R$ 0,50. Já o almoço custará R$ 1. Pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos terão direito à gratuidade. Para isso, elas deverão realizar, no próprio restaurante, cadastramento por reconhecimento facial ou digital. Desta forma, este público terá prioridade e não precisará enfrentar filas para acessar o serviço.

Reativado graças a um termo de cooperação técnica entre os governos municipal e estadual, o Restaurante do Povo deve encerrar a série de grandes realizações da atual gestão do Executivo de Nova Iguaçu.

“Assumimos uma cidade falida. A Prefeitura tinha mais de R$ 500 milhões em dívidas de salários atrasados e pagamento aos prestadores de serviços. Aos poucos, conseguimos nos organizar e reerguer a cidade. Entregamos, entre tantas obras fundamentais para a população, viadutos novos, o Hospital Iguassú, escolas e agora o Restaurante do Povo”, celebrou o prefeito Rogerio Lisboa.

A reforma do equipamento foi custeada pelo Governo do Estado, responsável também pelo fornecimento das refeições servidas por meio do Programa RJ Alimenta. o Restaurante do Povo vai oferecer, diariamente, três mil refeições, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços. O funcionamento será de segunda a sexta-feira (exceto feriados), com os seguintes horários: café de manhã, das 7h às 9h, e almoço, das 11h às 15h.