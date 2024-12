Três árvores de Natal estão enfeitando a cidade, sendo a maior delas, com 15 metros de altura - Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:27

Nova Iguaçu - A decoração de Natal de Nova Iguaçu conquistou os iguaçuanos. Árvores de Natal, caixas de presente, letras luminosas, viadutos, postes e pórticos decorados estão criando uma experiência mágica e acolhedora. O serviço foi executado pela Subsecretaria de Serviços Especiais, ligada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF).



Três árvores de Natal estão enfeitando a cidade, sendo a maior delas, com 15 metros de altura, instalada no Paço Municipal. Imponente e iluminada, ela recebeu uma grande estrela em seu topo e é o centro das atenções na praça. Ela está acompanhada por caixas de presente com laços em LED e letras tridimensionais luminosas com a saudação “Feliz Natal”, proporcionando um ponto de interação e fotos. As palmeiras do local também ganharam iluminação.

Moradora do bairro Cerâmica, a dona de casa Lilian Dias, de 46 anos, contou que passava de carro pela prefeitura, não resistiu e parou para tirar uma foto com a árvore de Natal.

“Adoro essa data e o clima natalino. Todo ano faço foto aqui no paço. Esse ano não foi diferente. A decoração está ainda mais bonita e atraente. Virou point da família tirar foto aqui”, comentou.

A Via Light no trecho em Nova Iguaçu também recebeu decoração nova. Os postes ganharam ornamentação luminosa em formato de estrelas e pinheiros. Já o canteiro central recebeu caixas de presente e uma árvore de Natal com 12 metros de altura, que foi instalada no cruzamento com a Rua Governador Roberto Silveira. O principal corredor do Centro da cidade também ganhou um presépio.



Um dos principais polos comerciais do estado do Rio, o Calçadão também foi decorado. O local recebeu pórticos com estrelas duplas iluminadas, bolas natalinas e mais caixas de presente. Já os sete viadutos da cidade, Barros Junior, dos Imigrantes, Austin, Dom Adriano Hipólito, João Musch, da Posse e Caonze, foram decorados com estrelas e pinheiros iluminados.

Como a movimentação no comércio local tem um aumento considerável, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio do programa Nova Iguaçu Mais Seguro (PROEIS), juntamente com agentes da Ordem Pública, vai estender o horário de patrulhamento até as 22h. A medida vale para o Centro Comercial de Nova Iguaçu e contará com 12 homens da Segurança Pública.