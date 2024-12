Prefeito Rogério Lisboa participou da cerimônia que marcou o fim do ano letivo de 2024 - Divulgação

Publicado 20/12/2024 17:17

Nova Iguaçu - O ano letivo de 2024 na rede municipal de ensino de Nova Iguaçu se encerrou com uma grande celebração nesta semana, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Vinte das 148 escolas municipais que se destacaram neste ano foram homenageadas. As aulas só retornam em fevereiro do próximo ano.

As unidades escolares foram reconhecidas por realizarem projetos educacionais, pelo trabalho na educação infantil com intencionalidade pedagógica, por estimular a leitura entre alunos e por práticas pedagógicas lúdicas.

Escolas que obtiveram a maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais e finais do ensino fundamental também foram destaques. Escolas de educação especial também foram homenageadas.



O prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, foi homenageado no evento. Ele recebeu das mãos do aluno João Gabriel Marques, da Escola Municipal Rui Barbosa, uma reprodução em tela do Viaduto de Austin, importante obra que proporciona acessibilidade para a população local, e em especial para as famílias dos estudantes com deficiência. Lisboa fez um balanço de sua gestão na área da educação.



“Assim que equilibramos as finanças de Nova Iguaçu, começamos a fazer investimentos na cidade. Hoje são 67 mil alunos na rede, quando chegamos eram 47 mil, ou seja, incluímos mais de 20 mil estudantes nas escolas. Além disso, construímos novas unidades e reformamos as que já existiam. Passamos a oferecer merenda de qualidade, criamos programas como o Saedas, com atendimento psicológico e pediátrico aos alunos, além de encaminhá-los para exames e outros atendimentos. Temos o ar-condicionado nas escolas, e, até o início do ano letivo, todos estarão funcionando”, afirmou.



Para a secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virgínia Andrade, o município contabilizou grandes conquistas ao longo dos anos, principalmente em 2024, como o reconhecimento do Ministério da Educação com o Selo Ouro, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.



“Foi uma grande conquista, mas ainda tivemos outros avanços como a entrega dos kits escolares e uniformes, além de alimentação de qualidade, intérprete de libras, implantação do segundo professor, concurso público, CIPA, entre outros. Neste evento, estamos homenageando também as escolas que mais se destacaram com projetos e políticas públicas municipais, que mais interagiram na rede, que fizeram diferença na educação”, garantiu.