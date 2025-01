Reunião foi realizada na última semana e debateu temas importantes para Nova Iguaçu - Divulgação

Reunião foi realizada na última semana e debateu temas importantes para Nova IguaçuDivulgação

Publicado 02/01/2025 14:38

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu apresentou, na última semana, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) 2024-2025. A Reunião de Nivelamento Estratégico, que teve a presença de gestores de outras secretarias municipais, teve como objetivo mostrar os desafios da cidade na época das chuvas de verão, reduzindo impactos em áreas de risco e garantindo a segurança da população.

Foram debatidos temas como análise de áreas de risco, sistemas de monitoramento e alarmes, e procedimentos de resposta em situações de emergência, como desastres naturais.

Iniciado em 2017, o PLANCON é atualizado anualmente, e neste ano traz três novidades: reforço da nova Guarda Municipal, treinada para situações de emergência; convênio com a Prefeitura de Niterói para acesso a dados do radar climático; e parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que disponibilizará informações de cinco estações meteorológicas na região.

“O Plano Verão é atualizado com base na experiência prática e nas mudanças observadas na cidade. É essencial manter a vigilância, adotar novas tecnologias e ampliar o planejamento conjunto para enfrentar os períodos de chuva com segurança e eficiência”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes.

Estiveram presentes representantes das secretarias de Meio Ambiente (SEMAM), Infraestrutura (SEMIF), Serviços Públicos (SEMSERP), Controle Geral (SEMCONGER), Cultura (SEMCULT), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), além da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB), Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) e Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu (PGMNI).