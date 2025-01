Dudu Reina tomou posse e governará Nova Iguaçu pelos próximos quatro anos - Divulgação

Publicado 01/01/2025 18:01

Nova Iguaçu – O município de Nova Iguaçu iniciou, nesta quarta-feira (1⁰ de janeiro), uma nova etapa política em sua história de quase 200 anos de fundação. Dudu Reina (PP), eleito prefeito da cidade no pleito de outubro passado, quando obteve 74,77% dos votos válidos, tomou posse da chefia do Poder Executivo em solenidade realizada no Teatro Nova Iguaçu Petrobras. Também foram empossados a vice-prefeita, Drª Roberta (PL) e os 23 vereadores eleitos. A cerimônia, exclusiva para convidados, contou com mais de 700 pessoas e marcou oficialmente o início do mandato de 2025 a 2028.

Em seu primeiro discurso como prefeito, Dudu Reina enalteceu o apoio de sua família. "Minha família sempre procurou servir a cidade de Nova Iguaçu e eu, hoje, que tinha um sonho de menino de ser prefeito, consegui ter a oportunidade de ocupar a principal cadeira do executivo do nosso município para me dedicar durante esses quatro anos a melhorar a vida da nossa população", destacou o prefeito.

Eleito com a maior votação da história de Nova Iguaçu, com 292.459 votos, Dudu Reina irá substituir Rogerio Lisboa (PP), que governou a cidade nos últimos oito anos e apoiou o agora ex-presidente da Câmara Municipal à sua sucessão. Reina conquistou sua primeira eleição majoritária apenas quatro anos após vencer também sua primeira disputa para vereador, em 2020, após ser o terceiro candidato mais votado, com 8.167 votos.

“A partir de hoje, nosso mandato será guiado por valores que nos acompanham desde sempre. Escuta, diálogo aberto e compromisso com ações concretas com a população. Em especial, quero agradecer ao prefeito Dudu Reina e dizer que seguiremos trabalhando por Nova Iguaçu”, discursou, emocionada, Drª Roberta.

Agora ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa acredita que a dupla terá a missão de fazer uma gestão melhor e pediu continuidade à união por parte da Câmara de Vereadores.

"Estou saindo e entregando um mandato de cabeça erguida. Com o Executivo e o Legislativo juntos, vai dar tudo certo. Dudu e Roberta estão preparados para fazer um governo muito melhor que o meu", garantiu Lisboa.

Dudu Reina tem 44 anos e é casado com a médica Camila Reina, com quem tem uma filha, Gabriela, de 11 anos. Nascido e criado, em Nova Iguaçu, Reina realiza o sonho de governar sua cidade natal. Antes de se lançar na carreira política, o agora prefeito ocupou, entre outros postos, os cargos municipais de subsecretário de Obras e de Governo.