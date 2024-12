Nas últimas semanas, o banco de sangue registrou um número menor de doações de sangue e isso ligou o sinal de alerta - Divulgação

Nas últimas semanas, o banco de sangue registrou um número menor de doações de sangue e isso ligou o sinal de alertaDivulgação

Publicado 21/12/2024 18:48

Nova Iguaçu - O banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) terá alterações em seu funcionamento neste período de fim de ano. Nos dias 24 e 31 de dezembro, a unidade irá receber os doadores das 7h30 às 14h. Já nos feriados de Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (1° de janeiro), o hemonúcleo estará fechado.

Nas últimas semanas, o banco de sangue registrou um número menor de doações de sangue e isso ligou o sinal de alerta. A expectativa é que as pessoas façam as doações antes do início das festividades para ajudar a manter o estoque abastecido, já que nesta época do ano o número de atendimentos de emergência costuma ser maior. O HGNI precisa coletar 800 bolsas de sangue por mês, uma média de 35 doações por dia.

“Temos um volume cirúrgico e de atendimentos muito grandes e a transfusão sanguínea é essencial para salvar vidas. Então, antes do Natal ou do Ano Novo, venha doar sangue no HGNI e ajude a quem precisa com este gesto de solidariedade”, destaca o diretor-geral, Ulisses Melo.

Transporte gratuito para grupo de doadores

Para facilitar a doação, o banco de sangue oferece transporte gratuito para grupos de 4 a 15 pessoas. O serviço atende moradores de Nova Iguaçu e cidades vizinhas. Interessados devem entrar em contato com pelo menos três dias de antecedência à data prevista da doação, através do número (21) 99695-7470, para fazer a solicitação.

Confira os horários de funcionamento

21, 23, 26, 27, 28 e 30 de dezembro: Das 7h30 às 18h.

24 e 31 de dezembro: Das 7h30 às 14h

25 de dezembro e 1° de janeiro: Não funcionará.

Todas informações, como horários e recomendações para doar sangue, estão disponíveis no site da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da página: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/