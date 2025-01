Concurso público em Nova Iguaçu abre inscrições em 10 de janeiro - Divulgação

Publicado 02/01/2025 14:31

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu abre, na próxima semana, inscrições para o concurso público para a Secretaria Municipal de Controle Geral (SEMCONGER). O certame visa o preenchimento de 20 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições começam as 16h do dia 10 de janeiro de 2025 e vão até as 16h do dia 10 de fevereiro de 2025, pelo site do Instituto Consulplan. As provas estão previstas para o dia 9 de março de 2025.

"Este é um concurso inédito na área de controle interno, que oportuniza o preenchimento do quadro permanente de servidores do Órgão Central de Controle Interno do município. A atuação desse órgão também é fundamental como auxiliar do Controle Externo em sua missão institucional," destacou o secretário de Controle Geral, Rafael Martins Gomes.

Todos os inscritos participarão de uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório. Para ser aprovado, o candidato deve alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos na avaliação.

O concurso oferece vagas para os cargos de analista de controle interno de projetos, analista de controle interno jurídico, auditor municipal de controle interno, técnico programador de computação e técnico de controle interno. Os salários variam de R$ 3.315,69 (técnico de controle interno) a R$ 7.327,10 (auditor municipal de controle interno).

As taxas de inscrição variam conforme o cargo. Para nível superior, o valor é de R$ 70,00 e, para nível técnico e médio, R$ 57,50. A isenção da taxa de inscrição deverá ser solicitada somente no período entre as 16h de 10 de janeiro de 2025 e as 16h de 13 de janeiro de 2025.

"Esse concurso reforça o compromisso com a transparência na gestão pública, o equilíbrio fiscal e o controle dos gastos, além de fortalecer ainda mais o Sistema de Controle Interno do município," completou o secretário.

Acesse o edital completo: https://www.doweb.novaiguacu.rj.gov.br/portal/diario-oficial/ver/1816