Famílias foram contempladas com a documentação antes da virada do anoDivulgação

Publicado 02/01/2025 15:30

Nova Iguaçu - A entrega de títulos de residência para moradores do Conjunto Habitacional Josefa Roberto Ferreira marcou mais um avanço no Programa de Regularização Fundiária em Nova Iguaçu. Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) e Subsecretaria de Regularização Fundiária (SSRF), a cerimônia aconteceu na Praça Jardim Alvorada, no bairro Jardim Alvorada, na última semana.

Durante a entrega, 18 famílias receberam o Termo Administrativo de Reconhecimento de Posse e Moradia (TARPM), um documento provisório que antecede a titulação oficial das propriedades.

“A alegria é ser legalizado, ter a documentação da minha casa. Agradeço a Deus e a todos que tornaram isso possível”, disse Ricardo Firmino, um dos contemplados.

“Esse título foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um recomeço. Agora, posso pensar no futuro com mais segurança”, comemorou Gilda Corrêa dos Santos, outra moradora contemplada.

O evento reuniu Dudu Reina, presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito eleito de Nova Iguaçu, e o secretário de Desenvolvimento Urbano, José Reginaldo Bastos Cruz, além dos secretários de Administração e Tecnologia (SEMAT), Paulo Sérgio da Silva Monteiro; Cultura (SEMCULT), Marcus Monteiro; e Meio Ambiente (SEMAM), Edgar Martins.

“Trazer dignidade às famílias é o que dá sentido a este trabalho. Hoje, essas pessoas podem dizer: ‘a casa é minha’. Isso transforma suas vidas e incentiva investimentos na própria moradia. É motivo de muita satisfação celebrar esta conquista dos moradores”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, José Reginaldo Bastos da Cruz.

“A regularização de propriedade dá às pessoas a sensação de pertencimento, o documento que afirma que a casa é delas. Este é um dia de gratidão e celebração pelo trabalho de toda a equipe”, destacou Dudu Reina.

Agora, a comunidade tem o reconhecimento oficial, a garantia da permanência no local e terá acesso à documentação final. Futuramente, a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), registrada em cartório, permitirá que os beneficiários regularizem seus imóveis definitivamente, sem custos. Ao todo, 38 cadastros foram realizados, e outros moradores ainda serão contemplados nas próximas etapas.