Operação segue a todo vapor nas ruas de Nova Iguaçu com retiradas de entulhoDivulgação

Publicado 14/01/2025 11:10

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu deu início, na última semana, a operação "Cidade Limpa", que busca retirar carcaças e sucatas de veículos abandonados das ruas. A ação, promovida pelas Secretarias de Ordem Pública e Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, promete liberar o espaço público, melhorar o trânsito, reduzir riscos à saúde e ao meio ambiente. Estima-se que existam mais de 500 carcaças espalhadas pela cidade.

A operação começou no Centro e em bairros vizinhos, como Jardim Esplanada e Silvânia, e já mostra resultados positivos. Além de desobstruir as calçadas e vias, a iniciativa também colabora para a retirada de materiais que podem servir como focos para o desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

“Nosso objetivo é desobstruir a cidade e tirar as carcaças das calçadas. No bairro Silvânia, notificamos quatro sucatas para que os donos as retirassem. Quando retornamos, só havia uma carcaça. Essa ação vai acontecer em toda a cidade, principalmente agora no verão, pois, com as chuvas, as águas se acumulam nessas sucatas e pode ser um foco para a proliferação do mosquito da dengue. É também um caso de saúde pública”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina.

Equipes da Prefeitura circulam pelas ruas e após identificar as carcaças e sucatas, eles notificam o veículo. O possível proprietário tem 72 horas para fazer a retirada. Caso o prazo não seja cumprido, o veículo será removido e levado para o depósito público da prefeitura.

“Nesse primeiro momento estamos atendendo uma demanda antiga da população que era de remover essas carcaças e sucatas. Lixos como esses impedem a passagem de pedestres e atrapalham o trânsito”, contou o secretário de Ordem Pública, tenente coronel Fernando Bastos.

Outros materiais encontrados em vias públicas também poderão ser retirados. Veículos com sinais de deterioração, sem condições de locomoção podem ser considerados como irrecuperáveis ou sucatas, ou como coisas abandonadas.

Moradora da Rua Cacique, no bairro Silvânia há 66 anos, a aposentada Márcia Regina Pestana destacou a importância do prefeito visitar as ruas da cidade para ouvir os problemas dos moradores.

“Essa rua estava repleta de carcaças, era um cenário de abandono. Agora falta recolher o entulho, mas o prefeito se comprometeu com a gente. Esse contato dele com os moradores, ouvindo nossos problemas já trouxe um resultado. Sem as carcaças já dá um outro visual”, disse.

O morador pode denunciar o abandono de carcaças e sucatas através do email da Ouvidoria: ouvidoria@novaiguacu.rj.gov.br