Prefeito Dudu Reina se reuniu com secretariado na última semana e discutiu plano de prevençãoDivulgação

Publicado 08/01/2025 20:26

Nova Iguaçu - O prefeito Dudu Reina se reuniu com os secretários municipais para discutir as ações do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLACON). O encontro teve como foco as medidas a serem adotadas para minimizar os impactos das chuvas e ventanias, fenômenos comuns nesta época do ano.

O plano, que está em execução desde o dia 21 de dezembro, inclui ações como o mapeamento e monitoramento das áreas de risco, a criação de abrigos temporários, campanhas educativas sobre situações de emergência e a manutenção de bueiros, canais e rios. Nesta edição, o Plano Verão contará com três novidades: reforço da nova Guarda Municipal, treinada para situações de emergência; convênio com a Prefeitura de Niterói para acesso a dados do radar climático; e parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que disponibilizará informações de cinco estações meteorológicas na região.

“O objetivo é adotar medidas preventivas e garantir uma resposta rápida para proteger a população e reduzir os impactos das chuvas e ventanias. Esta reunião foi importante para alinhar as ações e assegurar que todas as áreas da prefeitura estejam preparadas para atuar de forma coordenada”, afirmou Reina.

Participaram da reunião representantes das secretarias de Defesa Civil, Governo, Assistência Social, Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Educação, Saúde, Segurança Pública, Serviços Delegados, Agricultura e Meio Ambiente, além da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu.