Secretaria de Educação de Nova Iguaçu começa a efetivação da matrícula na rede de ensino - Divulgação

Publicado 06/01/2025 08:31

Nova Iguaçu – Tem início nesta segunda-feira (6) o período de efetivação da efetivação da matrícula na rede municipal de ensino de Nova Iguaçu. Os responsáveis pelos alunos deverão realizar o procedimento até a próxima sexta-feira (10).

O resultado da pré-matrícula online foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) divulgou, no último dia 20 de dezembro e a lista dos alunos contemplados ainda está acessível no site oficial da SEMED: https://www.matricula.semed.novaiguacu.rj.gov.br/.

Já a segunda fase para vagas remanescentes acontecerá entre 20 e 22 de janeiro de 2025, com a lista de inscritos sendo publicada no dia 24. Nessa etapa, as matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas escolas nos dias 29 e 30 de janeiro.

De acordo com o calendário escolar divulgado pela SEMED, as aulas terão início no dia 10 de fevereiro de 2025, e o ano letivo contará com 209 dias.

Mais informações sobre o processo de matrícula estão disponíveis na Portaria SEMED nº 139 de 22 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial de 25 de novembro, que pode ser acessada no site da SEMED.