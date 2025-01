Nova Iguaçu celebra mais um aniversário nesta quarta-feira (15) com programação especial - Divulgação

Publicado 14/01/2025 11:21

Nova Iguaçu - Cidade-mãe da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu completa 192 anos de fundação nesta quarta-feira (15). Para comemorar a data, a Prefeitura vai promover atividades para todos os gostos. De exposições culturais, a tradicional missa solene pela celebração, visitas das obras e escavações arqueológicas, homenagens, shows, e uma corrida, não irão faltar opções para o iguaçuano curtir este grande evento.

"Preparamos uma programação especial para celebrar o aniversário de Nova Iguaçu, com eventos que atendem a todos os gostos. Nosso objetivo é destacar a importância da história e valorizar a cultura da cidade-mãe da Baixada Fluminense. Vamos oferecer atividades de lazer para que os iguaçuanos possam se divertir e mostrar o orgulho de nossa cidade", destaca o prefeito Dudu Reina.

Quem for à Prefeitura poderá conferir de perto as exposições “Personalidades Históricas Iguassuanas” e “Panoramas de Nova Iguaçu em 1932”, da coleção Arruda Negreiros. Serão cerca de 50 painéis com fotografias antigas que irão mostrar um pouco da história da cidade.

Na quarta-feira (15), às 10h, será realizada uma missa solene em homenagem à cidade, na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. A partir das 14h, acontece a inauguração do Pórtico do Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha e o lançamento da pedra fundamental do Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu.

O prefeito Dudu Reina e equipes da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) vão visitar as obras do Parque Histórico e as escavações arqueológicas da Casa da Câmara e Cadeia da antiga Vila de Iguassú, que ficam na Rua das Flores, no Barão do Guandu.

Ainda no mesmo dia, às 19h, acontece a solenidade de entrega da Medalha de Mérito Cultural Iguaçuano. O evento será no Complexo Cultural Mário Marques – Teatro Sylvio Monteiro, localizado na rua Getúlio Vargas, 51, Centro, Nova Iguaçu. Personalidades serão condecoradas em reconhecimento à sua expressiva trajetória e valioso legado para a cultura local.

Música e corrida encerram as comemorações

Para fechar a programação especial de aniversário da cidade, no sábado, 25 de janeiro, os iguaçuanos vão poder curtir um show de Pop Rock dos Anos 80 com Silvinho Blau-Blau e convidados como Avelar Love (João Penca e seus Miquinhos Amestrados), Cícero Pestana (ex-Dr Silvana & Cia) e a cantora Rosana. A abertura fica por conta da banda RC Band, a partir das 16h. A partir das 18h, será realizada uma corrida e caminhada, com ponto de partida na Via Light, altura da Vila Olímpica, e deve atrair cerca de 3 mil participantes.