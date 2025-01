Trabalhos terão a duração de 180 dias de acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 20/01/2025 16:35

Nova Iguaçu - A passarela do Viaduto Dom Adriano Hipólito (próximo ao supermercado Assaí), no Centro de Nova Iguaçu, está passando por obras de manutenção. Com isso, os acessos da Rua Coronel Bernardino de Melo e da Avenida Tancredo Neves estão interditados. O viaduto segue aberto ao tráfego, mas também passará por reparos preventivos nas laterais. A previsão é que os serviços durem cerca de 180 dias.

A intervenção foi solicitada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A passarela foi inspecionada por agentes da Defesa Civil, que identificaram corrosão nas armaduras e estrutura metálica, desplacamento de reboco, fissuras, trincas, infiltrações, umidade e danos no pavimento. Apesar dos problemas, não há risco de queda. Durante a interdição, os pedestres deverão utilizar a passarela da Supervia, localizada a aproximadamente 150 metros do local.

“A Defesa Civil esteve aqui e fez uma avaliação técnica. Para evitar acidentes por causa da corrosão de aço e da estrutura metálica, foi feita a interdição da passarela. Já o Viaduto segue funcionando normalmente mesmo com a intervenção”, afirmou o subsecretário de Obras da Secretaria de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Bernardo Medeiros.

Para evitar que pedestres transitem no local, foram colocados tapumes para cercar os acessos e placas de sinalização com orientações para passagem pela passarela mais próxima.