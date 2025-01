Pedra fundamental do novo museu foi lançada na última semana - Divulgação

Publicado 21/01/2025 07:00

Nova Iguaçu – Na semana em que completou 192 anos, Nova Iguaçu deu mais um passo para preservar sua história. A Prefeitura lançou a pedra fundamental do Museu de Arqueologia e Etnologia de Nova Iguaçu, MAE/NI. Este será o primeiro museu da Baixada Fluminense e o segundo de Arqueologia e Etnologia da região sudeste. O único existente até então fica na Universidade de São Paulo (USP).

O museu será erguido no Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velha, na região do Tinguá, lugar que marca o início da história da cidade. Parte do acervo arqueológico do local, que já conta com mais de 150 mil fragmentos encontrados durante as escavações, será exposta ao público durante o evento que também marcará a inauguração do pórtico do parque.

O que visitar no parque:

- Marco Zero da Estrada Real do Comércio

- Torre Sineira

- Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos

- Cemitério da antiga Vila de Iguaçu (ainda ativo)

- Porto da Praça de Comércio da antiga Vila de Iguaçu

- Sítio arqueológico da antiga Câmara e Cadeia (maior casa de Câmara e Cadeia da província do Rio de Janeiro nos idos de 1830, época em que Iguassú era a vila mais importante da província do Rio de Janeiro.

- Visita ao sítio arqueológico nas escavações que estão sendo realizadas pela Superintendência de Pesquisas Arqueológicas da Cidade de Nova Iguaçu