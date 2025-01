Certificados parciais facilitam que estudantes participem de processos seletivos para vagas de emprego - Divulgação

Publicado 21/01/2025 06:00

Nova Iguaçu - A Unig (Universidade Iguaçu) está entre as poucas instituições de ensino superior do país que oferecem gratuitamente certificados parciais para alunos que tenham concluído 300 horas ou mais em cursos de graduação. A iniciativa visa a potencializar a inserção no mercado de trabalho e facilitar a atuação profissional em novas áreas antes mesmo da conclusão do curso.

Com os certificados, que só estão disponíveis para quem optou pela educação a distância, estudantes podem comprovar qualificação para entrar no mercado de trabalho ou concorrer a vagas com mais prestígio e remuneração mais alta em suas áreas de formação.

Em diversas autarquias da rede pública, a conclusão de cursos complementares é critério para ajustes de função e reajustes salariais, muito comuns, por exemplo, na carreira de professores. O município precisa ter legislação própria que contemple o aproveitamento dos certificados.

"Nosso compromisso é oferecer soluções concretas para que os alunos possam ingressar ou avançar no mercado de trabalho mais rapidamente. Sabemos que a capacitação profissional é decisiva para a empregabilidade e para a conquista de melhores salários. Portanto, os cursos de EAD da universidade já foram idealizados de tal forma que o aluno consegue, à medida que avança na formação, adquirir habilidades próprias que já são muito valorizadas no segmento em que pretende atuar", destaca Claudia Ruas, coordenadora do Núcleo de EAD da Unig.