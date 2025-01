Colônia de Férias tem atração até este fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Colônia de Férias tem atração até este fim de semana, em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 22/01/2025 07:00

Nova Iguaçu - Para encerrar com chave de ouro a programação TOP FÉRIAS, o TopShopping Nova Iguaçu promove uma Colônia de Férias diária, até o dia 26 de janeiro (domingo), em dois horários: das 14h às 15h50; e das 16h10 às 18h, para crianças com idade entre 5 e 11 anos, acompanhadas dos responsáveis.



A atração infantil conta com uma dupla de recreadores que coordena atividades diversas: oficinais e brincadeiras esportivas, recreativas e culturais, incluindo bolas, bambolês, jogos de interação e jogos de competição, além de infláveis, em plena Praça de Eventos do 1º piso.

Para participar gratuitamente, é preciso pegar o cupom no aplicativo do shopping e validar no Top Atendimento. Vagas limitadas.



SERVIÇO:

Colônia de Férias TopShopping: com diversas brincadeiras, para crianças de 5 a 11 anos. Diariamente, até dia 26 de janeiro, na Praça de Eventos do shopping (Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – 1º piso. Nova Iguaçu). Horários: das 14h às 15h50, e das 16h10 às 18h. Para participar, é preciso pegar o cupom no aplicativo do shopping e validar no Top Atendimento. DE GRAÇA.